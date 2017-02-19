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Yaramazlara biraz batar!

Emniyetten yurt çapında ‘huzur operasyonu’: 1873 şüpheli gözaltında

 

Yurt çapında dün gün boyu süren operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 1873 şüpheli gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün duyurusuna göre operasyonlara 11 bin 586 personelin oluşturduğu 3 bin 583 ekip katıldı.

Cumartesi erken saatte başlayan operasyon kapsamında 4 bin 767 adreste arama yapıldı. Gözaltına alınanların 18’i ‘adam öldürme’, 164’ü hırsızlık, 43’ü yağma, 56’sı dolandırıcılık, 66’sı uyuşturucu madde ticareti yapmak, sekizi de ‘FETÖ‘ye üye olmak suçundan aranıyordu.

Emniyetin açıklaması şöyle: “Yakalanan şahıslar arasında; iki yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 1077 şahıs, beş yıl hapis cezasına kadar aranmakta olan 274 şahıs, 10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 99 şahıs, 20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 27 şahıs, 20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranmakta olan sekiz şahıs olmak üzere 1485 hükümlü şahıs ve yakalama emri ile aranmakta olan 388 şahıs bulunuyor. Operasyonlar esnasında yapılan aramalarda, bir adet ruhsatsız tabanca, yedi av tüfeği ve 100 mermi ele geçirildi.”

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