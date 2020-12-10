Emniyetten ‘WhatsApp yoluyla doğrulama’ dolandırıcılığı uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğü, ‘WhatsApp yoluyla doğrulama’ yöntemiyle yapılan sosyal medya dolandırıcılığına karşı insanları uyardı.

Fotoğraf: DHA

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının internet kullanan insanları bilgilendirmek ve internetin zararlarından korumak amacıyla oluşturduğu SİBERAY programının sosyal medya hesabında örnek dolandırıcılık yazışmasına ait bir fotoğraf paylaşılarak yapılan uyarıda, şunlar kaydedildi: “Hiçbir sosyal medya platformu, sizden WhatsApp yoluyla doğrulama istemez. Görselde de göründüğü gibi, sosyal medya dolandırıcılarına itibar etmeyiniz.”