EGM: Hatay barosu başkanı polisimizi tehdit etti, adli işlem yapıldı

Eminiyet Genel Müdürlüğü, ailesiyle yemek yediği lokantada, kimlik soran polislere yazılı emri görmek istediğini belirtip itiraz edince gözaltına alınan Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez’in polisleri tehdit ettiğini ve adli işlem yapıldığını açıkladı.

Fotoğraflar: Twitter

Emniyet’in açıklamasında, “Anayasanın 10. maddesine göre herkes kanun önünde eşit olup polisin kimlik sorma yetkisi kapsamında her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kimliğini ibraz etmek veya kimliği ile ilgili bilgi vermekle mükelleftir” dendi.

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“Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre polislerimizin mevzuata, terbiye ve nezaket kurallarına uygun olarak görevlerini ifa ettikleri görülmektedir” ifadeleri kullanılan açıklamada, Dönmez, polis memurlarını tehdit etmekle de suçlandı:

“Olay yerinde ve sağlık kontrolü esnasında görevli polislerimizi tehdit eden ve görevlerini yapmasını engelleyen Ekrem Dönmez ile görevlilerimizin karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi olmaları üzerine cumhuriyet savcısının talimatıyla adli işlem başlatılmış olup adı geçen hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 265. maddesince kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla direnme suçundan adli işlem yapılmıştır.”

Açıklamada, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 58. maddesine göre, avukatların baro başkanı dahi olsa sadece arama konusunda özel hukuki muameleye tabi olduğu, kimlik ibraz etmeme gibi bir muafiyetlerinin bulunmadığı belirtildi.

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Ne olmuştu?

Dönmez, polislerin kimlik kontrolü yaptığı sırada yazılı emri görmek istediğini söyledi. Polislerle tartışan Dönmez, “Yazılı olmadan göstermiyorum. Yazılı dayanağınızı görmem lazım” dedi. Polis memurları ise, “Bizim yetkimiz var, göstermek zorundasınız” ifadelerini kullandı.

Artık her köşe başında GBT kontrolü yapmak yetmiyor. Polis, ailesiyle yemek yiyen insanları dâhi taciz eder hale geldi.



Hukuk bilen Hatay Baro Başkanı Ekrem Dönmez, buna direnmek isteyince gözaltına alındı. pic.twitter.com/VS3Y2p9OKr — Alican Uludağ (@alicanuludag) July 30, 2020

Bu tartışma sonrası polis memurları kimliğini göstermediği gerekçesiyle Dönmez’i gözaltına alarak emniyete götürdü.

TBB: Uygulama keyfi ve kanuna aykırı

Türkiye Barolar Birliği’nden (TBB) Dönmez’in gözaltına alınmasıyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Hatay Barosu Başkanına yapılan uygulama ve sonrasındaki fiziki müdahale keyfi ve kanuna aykırıdır. Sorumlular hakkında adli ve idari yaptırım uygulanması gereklidir.”

Dönmez: Polisin yasal dayanağını beyan etme hükümlülüğü var

İfade verip polisler hakkında şikayetçi olan Dönmez, adliyede bir basın toplantısı düzenledi. Polisin, bir vatandaşı aramadan ya da kimlik sorgusunu yapmadan önce, istendiği takdirde karar ve yasal dayanağını vatandaşa beyan etme hükümlüğünün olduğunu ifade eden Dönmez şöyle devam etti: “Polis kıyafetiyle mekan basıp insan kaçırıldığı olaylar yaşadık. Polisin polis olduğunu vatandaşa nazik bir dille beyan etmesi gerekiyor. Kapalı mekanlarda yazılı emrin vatandaşa bildirilmesi gerekiyor. Bu bir zorunluluk.”

Polis memurlarının açığa alınması daha sonra da tutuklanması gerektiğini belirten Dönmez, “Hakkını vatandaşa doğru olarak ifade edemeyen polis, vatandaşın canını ve malını koruyamaz” ifadelerini kullandı.