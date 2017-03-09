Emniyetten ‘FETÖ’ raporu: Uzun dönemli yer altına indi

Emniyet, ‘FETÖ’nün yeraltına indiği tespitinde bulunan bir rapor hazırladı.

Hürriyet’ten Fevzi Kızılkoyun’un haberine göre emniyet genel müdürlüğünün Ankara başsavcılığına gönderdiği ‘FETÖ’nün İdeolojisi’ başlıklı raporda, üstü örtülen 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonları ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından üst düzey ‘FETÖ’ mensuplarına yurt dışına kaçma, devlet içindeki elemanlarına da ‘uyuyan hücreler’e dönüşme talimatı verdiği belirtildi.

Raporda ‘FETÖ’nün 1970’li yıllardan 1993’e kadar olan dönemine ‘birinci aşama,’ 1993’ten 17-25 Aralık’a kadar olan döneme ‘ikinci aşama/hayat’ denirken, ‘FETÖ’nün 17-25 Aralık’tan itibaren üçüncü aşamaya geçiş denemesinde bulunduğu ifade edildi.

‘Fethullahçı diktatörlük kurulana kadar uğraşacaklar’

Üçüncü aşamanın 17-25 Aralık’ın başarısız olması sebebiyle gerçekleşmediği kaydedilen raporda şöye dendi: “Başarılı olunsa ‘şeriat veya fetih’ olarak adlandırılan üçüncü aşamaya geçilmiş olacaktı. 15 Temmuz darbe girişimi de üçüncü aşamaya geçiş denemesi olmuştur. Bu denemelerin, FETÖ yok olana veya amaca ulaşılıp Fetullahçı diktatörlük kurulana dek süreceği anlaşılmaktadır.”

‘FETÖ gücünü korumaya çalışıyor’

‘FETÖ’nün ana hedefinin ‘güce sahip olmak’ olduğu belirtilen raporda, operasyonların ardından bunun ‘gücü korumak’a dönüştüğü tespitine de yer verilirken, ‘FETÖ’ün yeraltına çekilmesinin muhtemel olduğu görüşü aktarıldı: “Gülen, üst düzey örgüt mensuplarına yurtdışına kaçma talimatı verirken, devlete sızdırılmış örgüt mensuplarının da uyuyan hücrelere dönüştürülmesi talimatı verdi. Gelinen noktada örgütün benimseyeceği en rasyonel hareket tarzı, uzun dönemli yeraltına çekilme, konunun gündemden düşmesini bekleme, yeni nesillerin yaşananları unutması ve sonrasında tekrar yeraltından çıkılarak faaliyetlerin devam ettirilmesi olacaktır.”

‘FETÖ hayalet uçak gibi’

Raporda ‘FETÖ’nün gizliliğe verdiği önem vurgulanırken, temel stratejisi şöyle anlatıldı: “Gülen, hayalindeki ideal düzene ‘tabandan tavana sızma’, ‘takiye – tedbir – gizlenme veya görünmezlik’, ‘güçlü olmak ve güçlü kalmak’ ilkeleri ile 3 aşamalı bir stratejiyle ulaşmak istemektedir. Gülen veya ona görev veren üst aklın, FETÖ’yü yalnızca ABD ordusunca kullanılan, gerek savunma gerekse saldırı bakımından stratejik bir güce sahip olan ve ‘hayalet uçak’ olarak anılan B-2 bombardıman uçağı gibi dizayn ettiği anlaşılmaktadır. FETÖ hayaletine ‘gizlilik -radara yakalanmama / stealth’ özelliği kazandıran malzemeyi, özel iletişim dili, kod isim uygulaması ve gizliliğin yaşam biçimi haline getirilmesi oluşturmaktadır.”