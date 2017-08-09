Emniyetten ‘Başkanlık Ulusal Güvenlik Kurumu’nu soran CHP’ye yanıt: Kısaltma

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Emniyet Genel Müdürlüğü, CHP’nin ortaya çıkardığı tutanakta yer alan ‘Başkanlık Ulusal Güvenlik Kurumu’ ibaresinin ‘kısaltma’ olduğunu duyurdu.

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, bir mahkeme dosyasından alınan tutanakta hakkında soruşturma bulunanların araştırılması için ‘Başkanlık Ulusal Güvenlik Kurumu’ adında bir yapıdan bilgi istendiğini duyurmuştu.

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Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yazılı açıklamada, Tezcan’ın sözlerine ilişkin haberler üzerine açıklamaya gerek duyulduğu belirtildi.

Açıklamaya şöyle devam edildi: “Tutanaktaki ‘Başkanlık Ulusal Güvenlik’ ibaresi Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ‘Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün kısaltmasıdır. Başkanlık ibaresi ise KOM Daire Başkanlığını ifade etmektedir. Kamuoyunu yanlış bilgilendirmemek adına Emniyet Genel Müdürlüğünden konuya ilişkin bilgi istemesi halinde sayın milletvekiline gerekli bilgiler verilebilirdi.”