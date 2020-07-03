Emniyetten avukatlar hakkında suç duyurusu

Ankara Emniyet Müdürlüğü, bugünkü eylemde bazı avukatların polislere saldırdığını belirterek suç duyurusunda bulunacağını bildirdi.
Emniyetin internet sitesinde yayınladığı açıklamasında, avukatların bugün Ankara adliyesi önünde toplandığı ve Meclis’e yürümek istediği anımsatıldı.
Açıklamada eylemin yasaya aykırı olduğunun ifade edildiği dile getirilerek şu ifadelere yer verildi: “Bu esnada grup içerisinde bulunan şahıslar tarafından görevi sadece güvenliği ve düzeni sağlamak olan personelimize pankart-döviz sopaları ve akordiyon bariyer atmak suretiyle saldırıda bulunulmuştur.”
Emniyet şöyle devam etti: “Yasal mevzuatı çok iyi bilmelerine ve personelimizin iyi niyetli tüm çabalarına rağmen; marjinal grupların izinsiz gösteri-etkinliklerinde rastlanacak şekilde görevlilerimize saldırıda bulunan avukatlar hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.”