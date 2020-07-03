Emniyetten avukatlar hakkında suç duyurusu

Ankara Emniyet Müdürlüğü, bugünkü eylemde bazı avukatların polislere saldırdığını belirterek suç duyurusunda bulunacağını bildirdi.

Fotoğraflar: AA

Emniyetin internet sitesinde yayınladığı açıklamasında, avukatların bugün Ankara adliyesi önünde toplandığı ve Meclis’e yürümek istediği anımsatıldı.

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Açıklamada eylemin yasaya aykırı olduğunun ifade edildiği dile getirilerek şu ifadelere yer verildi: “Bu esnada grup içerisinde bulunan şahıslar tarafından görevi sadece güvenliği ve düzeni sağlamak olan personelimize pankart-döviz sopaları ve akordiyon bariyer atmak suretiyle saldırıda bulunulmuştur.”

Emniyet şöyle devam etti: “Yasal mevzuatı çok iyi bilmelerine ve personelimizin iyi niyetli tüm çabalarına rağmen; marjinal grupların izinsiz gösteri-etkinliklerinde rastlanacak şekilde görevlilerimize saldırıda bulunan avukatlar hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.”