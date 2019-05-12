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Yaramazlara biraz batar!

Emniyetten Ali Demir açıklaması: Milletvekilleri tarafından ziyaret edilmedi

Ankara Emniyet Müdürlüğü, ‘FETÖ‘ soruşturması kapsamında 8 Nisan’da gözaltına alınan eski ÖSYM başkanı Ali Demir’in, gözaltında tutulduğu sürede yasa gereği sadece avukatlarıyla görüştürüldüğü, milletvekilleri tarafından hiçbir şekilde ziyaret edilmediği ve böyle bir talebin kesinlikle olmadığı yönünde açıklama yapıldı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Sınavda hile iddialarıyla ilgili gözaltına alınan Demir’in ifadesinde bazı önemli siyasetçileri işaret ettiği bölümün sorgu tutanağından çıkarılmasının ardından serbest bırakıldığı iddia edilmişti. Ayrıca birkaç AKP milletvekilinin de kendisini ziyaret etmek istediği ancak izin alamadıkları için emniyetten ayrıldıkları da öne sürülmüştü.

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Emniyet müdürlüğünden şu açıklama yapıldı: “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde yürütülmekte olan FETÖ/PDY’nin ÖSYM yapılanması soruşturmasında 8 Nisan’da gözaltına alınan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir’in ifadesi, emniyet müdürlüğümüzde alınmamış olup Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nda avukatı eşliğinde alınmıştır. Ayrıca, İl Emniyet Müdürlüğümüzde gözaltında tutulduğu süre içinde yasa gereği sadece avukatlarıyla görüştürülmüş, milletvekilleri tarafından hiçbir şekilde ziyaret edilmemiş, böyle bir talep kesinlikle olmamıştır. Yapılan bu asılsız ve kamuoyunu yanıltıcı haberle ilgili yasal süreç başlatılacaktır.”

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