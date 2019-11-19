Emniyetten 81 ilde ‘Duman 8’ operasyonu: 109 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün, Türkiye’nin 81 ilinde eş zamanlı denetimler yaparak yürüttüğü ‘Duman 8’ operasyonunda, 1529 iş yeri denetlendi, 109 kişi gözaltına alındı. 44 bin 205 paket kaçak sigara bulundu.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı’nın düzenlediği operasyona 3 bin 552 personel katıldı. Sigara, puro, sigarillo, kıyılmış tütün, pipo ve nargile tütünü satan tekel bayi, tobacco shop, tütüncü, bakkal, büfeler, kafe ve kıraathaneler denetlendi. Operasyon kapsamındaki gözaltıların yanısıra çeşitli suçlardan aranan altı kişi yakalandı.

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İşyerlerindeki aramalarda şunlar bulundu: 44 bin 205 paket kaçak sigara, 1 milyon 80 bin 747 adet içi doldurularak sigara haline getirilen makaron, 876 bin 232 adet boş makaron, 176 adet makaron doldurmaya yarayan makine, 5 ton 803 kilogram sarmalık kıyılmış tütün, 1334 kilogram nargile ve pipo tütünü, 2 bin 437 adet kaçak puro ve sigarillo, 1955 adet mükerrer bandrol, 831 şişe ve 209 litre kaçak ve sahte alkollü içki, 2 bin 763 adet cinsel içerikli hap, 74 adet elektronik sigara ve 1241 adet elektronik sigara likidi.

Operasyonda ayrıca, 106 iş yerinin tütün mamulleri satış izin belgesinin olmadığı, 10 iş yerinin de vergi levhası bulunmadığı tespit edildi.