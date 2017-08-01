Emniyette Samast’ın yanındaki astsubay: Başsavcı talimatı olmasa bayrak kalmazdı

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Gazeteci Hrant Dink’in katili Ogün Samast’ın sorgusunda yer alan Samsun Jandarma İstihbarat görevlisi tutuklu astsubay Birol Ustaoğlu savunma yaptı.

Hükümete yakınlığıyla bilinen Kanal 24 tarafından servis edilen görüntülerde, Samast yanında birkaç kişiyle birlikte Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’nin çay ocağında görülüyordu.

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Dink cinayetinin ardından çıkan ilk görüntülerde de Samast’ın elinde bayrakla fotoğraflarının bulunması tartışma yaratmıştı.

‘Hepimiz şaşırdık’

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, eski Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz ve gazeteci Ercan Gün’ün de aralarında bulunduğu tutuklu sanıklarla bazı tutuksuz sanıklar yer aldı.

Duruşmada, o dönem Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde astsubay olan sanık Birol Ustaoğlu savunma yaptı.

Başsavcıdan talimat

Samast’ı Samsun’daki terminalden jandarma karakoluna götürdüklerini belirten Ustaoğlu, “Samast’ın yanına geçtim. Korkmamasını, sakin olmasını, kendisine kimsenin bir şey yapamayacağını söyledim. Aç olduğunu söyleyince tost yaptırdım ve çay ısmarladım. Üstünden Türk bayrağı çıkınca ‘Bayrağımı alırsanız hiçbir şey söylemem’ diye tepki gösterdi. Hepimiz şaşırdık” dedi.

Durumu başsavcıya aktardıklarını ve başsavcının da ‘olayın aydınlatılması için’ bayrağın kalmasını söylediğini anlatan Ustaoğlu, “‘Size her şeyi anlatsın’ deyince bayrağı kendisine verdik” dedi.

Daha sonra Samast’ı TEM Şube Müdürlüğü’ne götürdüklerini anlatan Ustaoğlu, “Mülakat teknikleri üzerine eğitimim olduğu için başsavcının talimatıyla Samast’a sorular sordum. Samast, ‘İstanbul’daki gazeteciyi ben öldürdüm’ dedi. Trabzon’daki samimi olduğu arkadaşları, Erhan Tuncel, Yasin Hayal’i de sordum. Samast, ‘Onlarla ilgisi yok. Ben tek başıma yaptım’ dedi. İfadesi ezbere gibiydi” dedi.

‘Ogün rahatsız oldu’

Samast konuşmaya başladıktan sonra odaya kamera geldiğini söyleyen Ustaoğlu, Samast’ın kamera gelince rahatsız olduğunu ve “Bayrağı çıkartabilir miyim” diye sorduğunu anlattı.

Tutuklu astsubay şöyle devam etti: “Ben dışarı çıktım. Müdürüm ve diğer şube müdürleri vardı. Onlar da başsavcının hassasiyetini biliyordu. Bu nedenle bayrağı çıkartmasına karar verildi. Jandarmanın da kamerası geldi. Kayıt altına alındı. ‘Ogün’e bayrağı çıkartabilirsin ama ne sorarsak cevap vereceksin’ dedim. Olay yeri incelemenin kamerası da geldi. Odada birkaç kişi daha vardı. Yüzbaşı Murat Bayrak da cep telefonuyla görüntü çekti. Fotoğraf çekilirken bir ses çıktı. Ogün rahatsız oldu ve bir daha bayrak çıkarttırmak zorunda kaldık.”

‘Takvim özel olarak yerleştirilmedi’

‘Odanın fiziki koşulları yüzünden’ Atatürk’e ait sözün yer aldığı TEMA Vakfı’na ait takvimin altında Samast’ın fotoğraflarının çekildiğini savunan Ustaoğlu, “O takvim özel olarak yerleştirilmiş değildir. Yılbaşında emniyet müdürlüğüne bolca gelmiştir. Sanığın kahramanca gösterilmesi şeklinde art niyetimiz yoktu. Maalesef bu olay mevcut başarımızın önüne geçti” diyerek suçlamaları reddetti.

Ustaoğlu “Yetkiniz olmamasına rağmen ortaya bu kepaze ve rezil görüntülerin çıkmasına neden yol açtınız?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Başsavcının talimatı olmasa, ‘Bu bayrak çocuğun üzerinde kalmasın’ dense kalmazdı.”

‘Cep telefonuyla çekerken tepki gösterdi’

Ustaoğlu’nun savunmasının ardından o dönem Samsun İl Jandarma Komutanlığı Şube Müdürü olan sanık Murat Bayrak’ın savunmasına geçildi.

Bayrak, “Zanlıyı rahatlatmak için ve bir an önce bilgi alma amaçlı davrandık. Cep telefonu ile çekerken tepki gösterdi. Ürkerek hareket eden zanlıyı biraz da rahatlatmaktı amacım. Tepki gösterince 2 dakika boyunca o görüntüyü izlettim. Başka bir şey yok bende. Akabinde sildim” dedi.

Duruşma, çarşamba gününe ertelendi.