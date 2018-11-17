Emniyetin ‘ithal eylemci’si ‘piyano çalan adam’: Bu saçmalık, gerçekten saçmalık!

Anadolu Kültür operasyonunda emniyetin ‘ithal eylemci’ dediği Davide Martello, namı diğer ‘piyano çalan adam’, “Bir menajerim, bana şuraya git diyen, şu gün şurada olman gerek diyen biri, katı bir düzenim yok” dedi. Martello iddia makamını da ‘gerçeği görememekle’ suçladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, tutuklu iş insanı Osman Kavala’nın Açık Toplum Vakfı ve Anadolu Kültür’ü kullanarak Gezi eylemlerini organize ve finanse ettiğini, bu kapsamda dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan isimlerin Kavala ile hiyerarşik düzen ilişkisinde olduğunu iddia etmişti.

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Gezi eylemlerini Türkiye geneline yaymak ve yurt genelinde kaos yaratmakla suçlanarak, gözaltına alınan akademisyen ve aktivistler aynı zamanda eylemler sırasında ‘profesyonel eylemciler getirmekle’ itham ediliyor. Gezi eylemlerindeki ‘duran adam’, ‘kırmızılı kadın’, ‘piyano çalan adam’ da bu konuda kanıt olarak gösteriliyor.

‘O sırada Bulgaristan’daydım’

Euronews’ten Rengin Arslan’ın sorularını yanıtlayan ‘piyano çalan adam’ Martello’nun ‘Gezi eylemleri sırasında kimse seni Türkiye’ye eylemci olarak davet etti mi’ sorusuna “Hayır böyle bir şey olmadı. O sırada Bulgaristan’daydım ve televizyonda olanları gördüm. Kendi kendime, ‘İstanbul hiç de uzak değil’ dedim ve gittim” diye cevap verdi.

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Operasyondaki iddiaların ‘saçmalık’ olduğunu savunan Martello, “Kimseyle irtibat halinde değildim. Türkiye’de kimseyi tanımıyorum zaten” dedi.

Aslında berber

Aslında berber olduğunu dile getiren Martello daha sonra bu mesleği bırakarak, sorunlu bölgelerde müzik yapmaya başladığını belirtti. Gezi’den önceyse Afganistan’da Noel zamanı Almanya’nın askeri üslerinde çaldığını ifade etti.

“Gezi’den sonra müziğin bir şey başarabileceğini fark ettim. Müziğin, şiddetin yarattığı gerginliği ortadan kaldırabileceğini gördüm” diye konuşan ‘piyano çalan adam’ .“Bundan sonra Köln’deki [aşırı sağcı] holiganların yaptığı gösterilere karşı yapılan eylemlerde çaldım. [Paris’te] Bataclan’da çaldım. Orası farklıydı. Almanya’daydım. Oturmuş maç izliyordum ve orada bir konser salonuna yapılan saldırıyı görünce, ‘Oraya gitmem gerek’ diye düşündüm. Çünkü insanlar konsere gittikleri için öldüler. Buna müzikle yanıt vermek istedim.”

‘Gerçekleri görmek zorundalar’

Martello, “Gezi eylemlerine parayla getirtildiğini okuyan insanlara ne söylemek istersin” sorusunuysa “Gerçekleri görmek zorundalar. Beni tanımaları, araştırmaları gerek. Bazıları hiç araştırmadan körü körüne her duyduğuna inanıyor. Şüphesi olanların okuması, araştırması gerek” diye yanıtladı.