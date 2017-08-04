Emniyetin ‘çelliste darp’ savunması: Polisin boğazını sıktı, hakaret etti

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Emniyet Genel Müdürlüğü, Kadıköy metrosunda polis tarafından darp edildiğini söyleyen çellistin, bir polisin boğazını sıktığını ve küfrettiğini savundu.

Çellist Gülşah Erol, Instagram hesabından Kadıköy metro girişinde kendisini polislerin gözaltına aldığını, bu sırada da darp ettiklerini yazmış, fotoğraflarını paylaşmıştı.

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Erol, polislerin ellerine kelepçe takarak kendisini tekme ve yumruklarla dövdüğünü söylemişti.

‘Polisin boğazını sıktı’

Erol’un paylaşımının Diken dahil çok sayıda gazete ve haber sitesinde yer almasının ardından emniyetten açıklama geldi.

Yazılı açıklamada şunlar kaydedildi: “04.08.2017 günü bazı basın kuruluşlarında yer alan ‘Müzisyen kadına polis dayağı, terörist ilan edip odaya kapattılar’ başlıklı haberlerle ile ilgili olarak kamuoyuna bilgilendirme ihtiyacı duyulmuştur. 02.08.2017 günü saat 17.40 sıralarında Kadıköy metrosu doğu turnikilerine gelen G.E. isimli bayan şahsın çantasını özel güvenlik görevlilerine bırakmak istediği özel güvenlik görevlilerinin çantayı alamayacaklarını belirtmesi üzerine şahsın ‘Bomba mı var’ şeklinde bağırması ve devamında kendisini uyarmak için gelen polis memurlarından birinin boğazını sıkarak hakaret etmesi neticesinde şahıs gözaltına alınmış olup şahıs hakkında görevli memura mukavemet, hakaret ve kasten yaralama konularında işlem yapılmıştır.”