Emniyet ‘Yasak’ dedi: Bilecik’te ‘Hero’ yazılı tişört giyen üniversite öğrencisine gözaltı

Bilecik’te üzerinde Türkçe ‘Kahraman’ anlamına gelen ‘Hero’ yazılı tişört giyen üniversite öğrencisi gözaltına alındı.

Darbe girişimine dair ‘Erdoğan’a suikast’ davasının sanıklarından biri ‘Hero’ yazılı bir tişört giyerek mahkemeye gelmişti. Sanığın kıyafeti tepki çekerken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sanıkların tek tip kıyafetle mahkemelere getirilmesi önerisini sunmuştu.

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Seramik ve Cam Tasarımı bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Ramazan Öztürk, arkadaşlarıyla gezerken terörle mücadele polisince gözaltına alındı. Öğrenci, sorgu için emniyete götürüldü.

Baba Eyüp Öztürk, oğlunun tişörtü aylardan beri giydiğini, yasak olduğunu bilmediklerini, ‘FETÖ’yle bağlarının bulunmadığını söyledi.

Öztürk, emniyetten kendisine bilgi verilmediğini, oğlunu da göstermediklerini dile getirerek, sadece bu tişörtlerin yasak olduğunu ve savcının tutuklama talimatı bulunduğunu söylediklerini iddia etti.

Öztürk, şunları söyledi: “Madem bu tişörtler yasak o zaman yetkililer neden vatandaşları uyarmadı? Hiçbir basın kuruluşunda yasak olduğuna dair haber görmedik. Yasak olduğunu bilseydik oğlum bu tişörtü de kesinlikle giymezdi. Bizim ‘FETÖ’yle bir alakamız yoktur.”

DHA’ya bilgi veren emniyet yetkilileri, tişörtlerin ‘FETÖ’nün reklamını ve propagandası yapmaya yönelik olduğunu, satışının yasaklandığını bildirdi.