Emniyet verisi: Aile içi şiddet ‘evde kalma’ döneminde yüzde 38 arttı

İstanbul’da yeni tip corona virüsüyle mücadele tedbirleri kapsamında yapılan ‘Evde kal’ çağrısı sonucu geçen yılın mart ayına göre aile içi şiddet olaylarında yüzde 38.2 artış yaşandı.

Geçen yıl mart ayında polis sorumluluk bölgesinde, aile içi şiddet, açıktan hırsızlık, cinayet, yaralama, gasp, iş yerinden hırsızlık, otomobil hırsızlığı, otomobilden hırsızlık, evden hırsızlık, yankesicilik, kapkaç ve dolandırıcılık suçlarından 13 bin 538 olay yaşanırken, bu yıl mart ayında ise aynı suçlardan 11 bin 578 olay kayda geçti. Verilere göre asayiş suçlarında geçen yıla göre yüzde 14.5 azalma kaydedildi.

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İstanbul’da, 2019 Mart’ta 1804 aile içi şiddet olayı yaşanırken, bu yıl aynı ayda ise olay sayısı 2 bin 493’e yükselerek, geçen yıla göre 38.2 artış gösterdi.

Günlük ortalama 80.4 aile içi şiddet olayının meydana geldiği kentte olayların yüzde 99’u aydınlatıldı.