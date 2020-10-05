Emniyet ve MİT’ten ortak çalışma: IŞİD şüphelisi 25 kişi gözaltında

IŞİD’le irtibatı bulunanlara yönelik operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri ile MİT Bölge Başkanlığı, koordineli olarak ‘uluslararası risk analizi’ yaptı.

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Ekipler, IŞİD ve çatışma bölgesindekilerle irtibatı bulunan, Suriye’de örgütte oldukları istihbaratı elde edilen 29 kişinin ismini belirledi.

Gece saatlerindeki operasyonda 24’ü Irak, biri de Finlandiya uyruklu olmak üzere toplam 25 yabancı uyruklu gözaltına alındı. Firari dört şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor.