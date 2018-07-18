Emniyet sorguları bitti: Adnan Oktar dahil 92 şüpheli adliyede

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘Erdoğan’a hakaret’ davası açılmasına neden olan ‘Tayyipler Alemi’ karikatürü için “Eleştiri, hakaret boyutuna ulaşırsa bu en azından siyasi nezakete ve uzlaşma kültürüne zarar verir. Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden kişiler hakkında kültür ve geleneklerimizle bağdaşmayan karikatür ve ifadeleri tasvip etmemiz de mümkün değildir” dedi.