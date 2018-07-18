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Yaramazlara biraz batar!

Emniyet sorguları bitti: Adnan Oktar dahil 92 şüpheli adliyede

 

Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturmada gözaltına alınan 187 kişiden 92’si adliyeye sevk edildi.

Fotoğraflar DHA (Arşiv)

Oktar ve grubuna 11 Temmuz sabahı eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. 31 farklı suç isnat edilen Oktar dahil 187 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturmada toplam 235 kişi hakkında gözaltı kararı bulunuyor.

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Gözaltındaki şüphelilerin ifadeleri önceki gün alınmaya başladı. Oktar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince 25 saat sorgulandı.

Oktar ifade verirken üç avukatı yanında bulundu. Oktar, kendi grubunu dini bir grup olarak tanımladı, hakkındaki suçlamaları da reddetti. Polis, Oktar’a akıl sağlığının yerinde olup olmadığını sordu. Oktar da “Yerinde” dedi.

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Emniyet sorgusu bitti

Şüpheliler toplu halde adliyeye götürüldü.

Gözaltı bulunan 187 kişiden Oktar dahil 92 şüpheli bugün Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi 29 Mayıs Ek Hizmet binasında sağlık kontrolünden geçirildi.

Şüpheliler daha sonra Çağlayan’daki adliyeye götürüldü. CNN Türk muhabiri Zeynep Timurlenk’in aktardığına göre geri kalan 95 şüpheliden üçü emniyetten serbest bırakıldı.

40 savcı görevde

Şüphelilerin sorgusu için 40 savcı görevlendirildi. Koordinasyonu başsavcı vekili Hasan Yılmaz’ın sağladığı bildirildi.

200 mağdur

Öte yandan emniyet kaynakları Hollanda, Katar, Almanya, Azerbaycan, Kazakistan, Avusturya ve Türkiye genelinde bulunan mağdurların sayısının 200’e yaklaştığını bildirdi.

Gözaltındaki Aslı Süme Efeoğlu’nun oyuncu Şener Şen’in yeğeni olduğu öğrenildi.

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