Emniyet şeridindeki kamyonetten ceviz satın alırken otomobil çarptı; öldü

İstanbul’un Esenler ilçesinde, emniyet şeridinde ceviz satan kamyonetten alışveriş yapmak isteyen bir kişi, arkadan gelen otomobilin çarpması sonucunda hayatını kaybetti.
Kaza, Esenler İSTOÇ Mahmutbey yolunda meydana geldi.
Bir araç İSTOÇ’dan Sultangazi yönüne seyir halindeyken emniyet şeridinde ceviz satan bir kamyonete arkadan hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet önündeki park halindeki araca çarptı.
Aracını yol kenarına park edip ceviz satın almak isteyen 50 yaşındaki Nihat Koca, çarpan araç ile kamyonet arasında sıkıştı. Kamyonete çarpan sürücü kaçtı.
İtfaiye ekipleri Koca’yı sıkıştığı yerden çıkardı. Ancak ağır yaralanan Koca hastanede hayatını kaybetti.