Emniyet savcılığa iletmiş: ‘Başçalan’la ilgili aranan iki isim yurt dışına kaçmış

17-25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonunun ardından onlarca ses kaydı yayınlanan ‘Başçalan’ hesabını kullandığı belirtilen iki ismin emniyet tarafından savcılığa verildiği ancak iki ismin ‘yurtdışına kaçırıldığı’ ortaya çıktı.

Hürriyet gazetesinin hükümete yakınlığıyla bilinen yazarı Abdülkadir Selvi, dünkü yazısında 17-25 Aralık’tan önce oluşturulduğunu belirttiği hesabın yönetildiği adresin Emniyet’in istihbarat birimi olduğunu yazmıştı.

Selvi bugünkü ‘FETÖ hesaplarında yeni haberler var’ başlıklı yazısında ‘fuatavni’ ve ‘Başçalan’ hesaplarına dair yeni bilgiler verdi: “Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Turkcell’den gelen bilgileri, gereği yapılmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü’ne iletiyor. Emniyet harekete geçiyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, ‘bascalan’ hesabıyla ilgili IP adresinin kendilerine ait olmadığını, İstanbul’da kullanılan bir bilgisayara ait olduğunu bildiriyor. Ve iki isim veriyor. Bunları resmi bir yazıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletiyor. Sonuç ne mi oluyor? O iki isim FETÖ tarafından yurtdışına kaçırılıyor?”

‘Mesut Biçer, FETÖ’den ihraç ediliyor’

Turkcell’in IP adresi olarak Emniyet istihbaratı bildirdiğin, emniyetin ise İstanbul’da bir adrese yönlendirdiğini aktaran Selvi, “Ama Turkcell, ‘bascalan’ hesabıyla IP adresinin yerini, Emniyet Genel Müdürlüğü Turan Güneş Bulvarı No: 118 Çankaya olarak bildiriyor. Turkcell ayrıca 212.57.8.226 IP numarasına 18 Mart 2014 tarihinde, 13.40-14.00 saatleri arasında 90.505.366.1010 numaradan irtibat kuran Emniyet istihbarat görevlisinin ismini tespit ediyor. O kişinin ismi resmi yazışmada Mesut Biçer olarak yer alıyor? Mesut Biçer, FETÖ’den dolayı ihraç ediliyor” diye yazdı.

‘Erdoğan 2014’te savcılığa başvuruyor’

‘Başçalan’ ve ‘fuatavni’ hesabıyla ilgili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2014 yılında savcılığa müracaat ettiğini hatırlatan Selvi, yazısını şöyle bitirdi: “Her iki hesabın sahip ve kullanıcıları yakalanmıyor. Hatta uzun süre başka hesaplar altında faaliyetlerini sürdürüyorlar. Erdoğan 7 Ağustos 2014 tarihli suç duyurusunda Fuat Avni hesabını kullanan kişilerden birinin Said Sefa olduğunu belirtiyor. Ev, işyeri ve başka yerdeki ofislerinde arama yapılarak, ellerinde bulunan verilere el konulmasını talep ediyor. Said Sefa son olarak 15 Temmuz gecesi, ‘Tanklar Çankaya’ya doğru çıkıyor’ diye darbenin ilk tweet’ini atıyor. 15 Temmuz’dan sonra bir savcı harekete geçip soruşturma açıyor. Ama Said Sefa, çoktan yurtdışına kaçmış?”