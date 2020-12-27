Emniyet, polisin gidecek yeri olmadığını söylediği halde ceza kestiği kişiden özür diledi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerinde, gidecek yeri olmadığını söylediği halde ceza kesilen Ali Çiftçi’den özür diledi.

Fotoğraf: AA

EGM’nin Twitter heabından, Çiftçi’nin sokağa çıkma kısıtlaması denetimi sırasında polisle konuştuğu anın fotoğrafı paylaşıldı.

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Memleketine yollanacak

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “Polisimiz burada görevini yapıyor. Ancak bu olayın içeriğine göre davranmamız lazım geldiğini kabul ediyoruz. Ali Çiftçi’yi tekrar bulduk. Gerekli desteği ve barınmasını sağladık, helalleştik. Memleketine intikal ettireceğiz. Polis arkadaşımız da üzgün. Düzeltir, özür dileriz.”

Olaya ilişkin sosyal medya yer alan görüntüde, Çiftçi, evinin Ankara’da olduğunu ancak bulunduğu ilde kalacak bir evi olmadığını belirtmiş, polis tarafından kendisine ceza kesilmişti.