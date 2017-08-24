Emniyet personelinden fazla: ‘Özel güvenlik’ sayısı son altı yılda yüzde 92 arttı

İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre, 2011’de 147 bin 474 olan özel güvenlik personeli sayısı altı yılda yüzde 92 artarak 284 bin 399’a ulaştı. Özel güvenlik personeli sayısı, 261 bin personelli Emniyet Genel Müdürlüğü’nden fazla.

‘Özel güvenlik’ harcamasına 2009’dan bu yana bütçede ayrılan payın en az 7 milyar lirayı bulacağı tahmin ediliyor.

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Cumhuriyet’ten Sinan Tartanoğlu’nun haberine göre bakanlık, 2014 yılından bu yana açıklamadığı özel güvenlik sektörüne ilişkin istatistik bilgilerini, bağımsız vekil Aylin Nazlıaka’nın bilgi edinme başvurusuna verdiği yanıtla paylaştı.

Bakanlık verilerine göre, 24 Temmuz 2017 tarihi itibarıyla ülke genelinde, 624 bin 99 kişiye silahlı, 368 bin 622 kişiye ise silahsız olmak üzere 992 bin 721 kişiye ‘özel güvenlik kimlik kartı’ verildi. Silahlı ve silahsız olarak toplamda 284 bin 399 özel güvenlik görevlisinin aktif olarak sektörde çalıştığı bildirildi.

2011 yılında 147 bin 474 kişi özel güvenlik görevlisi olarak çalışırken, bu rakam 2016 yılında 255 bin 967’ye çıktı. 2017 yılına ait 0284 bin 399 rakamıyla özel güvenlik sayısı son altı yılda yüzde 92 arttı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 3 Nisan 2015 tarihinde şimdi de özel güvenliğin tamamen kaldırılmasını ve yerine polisin gelmesini şu sözlele ‘tavsiye’ etmişti: “Ben özel güvenliğin tamamen kaldırılmasını arkadaşlarıma teklif edeceğim. Stadyumlarda, hastanelerde de görev tümüyle polislere bırakılmalı.”