Emniyet müdürü, Soylu’yu ‘andı’: Bellerini kırdık, yeri gelirse kafalarını da kıracağız

Adıyaman’ın il emniyet müdürü bir uyuşturucu operasyonunun ardından yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ‘referans verdi’: “Uyuşturucu satıcılarının bellerini kırdık, kırmaya devam edeceğiz. Yeri gelirse kafalarını kıracağız.”

Soylu polislere hitaben şöyle demişti: “Okulun çevresinde bir uyuşturucu satıcısını gördüğümüz zaman beni ne kadar kınarlarsa kınasınlar, ne kadar eleştirirlerse eleştirsinler o uyuşturucu satıcısının ayağını kırmaya polis görevlidir. Suçunu bana atsın. Beş yıl içeride yatmaksa yatarız.”

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Bu sözler, yargısız infaz ve işkence yolunun bakan eliyle açıldığı yönünde tepki çekmişti. Soylu, sözlerine açıklık getirmişti: “Olayın büyüklüğüne dikkat çekmek için bu ifadeyi kullandım.”

‘Yeri gelirse kafalarını kıracağız’

Adıyaman’da gelen ihbarı değerlendiren polis ekipleri, İstanbul’dan Adıyaman’a gelen bir yolcu otobüsünü Gölbaşı ilçe girişinde oluşturulan kontrol noktasında durdurup arama yaptı.

Otobüsteki valizlerden birinde 10 kilo 523 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Uyuşturucuya el konulurken valizin sahibi olduğu belirlenen yolcular M.Ç. ve S.K. gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İkilinin sahte kimlik kullandığı ve M.Ç.’nin 17 ayrı suçtan arandığı, 35 yıl da kesinleşmiş hapis cezası olduğu bulunduğu, S.K.’nın ise dört ayrı suçtan arandığı belirlendi.

Operasyonu değerlendiren il emniyet müdürü Metin Alper, uyuşturucuyla mücadeleye aralıksız devam edeceklerini söylerken şu ifadeleri kullandı: “Yakalanan bonzainin piyasa değeri yaklaşık 400 bin lira civarında. Adıyaman’da daha önceden böyle büyük miktarda bonzai yakalaması olmadı. Hatta çevre illerde baktığımızda bonzai anlamında yüklü miktarda bu şekilde bir yakalama olmamıştı. Bu anlamda bataklığın kurutulmasına yönelik bir çalışma olduğunu değerlendirebiliriz. Adıyaman ilimize uyuşturucunun girmesine müsaade etmemeye çalışıyoruz, çalışacağız. Biz uyuşturucu satıcılarının bellerini kırdık, kırmaya devam edeceğiz. Yeri gelirse kafalarını kıracağız.”