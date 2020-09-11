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Yaramazlara biraz batar!

Emniyet müdürü, maske kuralına uymayan dört polis memuruna 900’er lira ceza kesti

Bursa’nın İnegöl ilçesinin emniyet müdürü Erdoğan Baydemir, maske kuralına uymadığını tespit ettiği dört polis memuruna toplam 3 bin 600 TL ceza yazdı.

Fotoğraf: DHA

İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, corona virüsü vakalarının arttığı kentte görev yapan polisleri maske kuralına uymaları konusunda uyarmış, ilçe emniyet müdürlerine, maske takmayan polislere ceza kesilmesinden kaçınılmaması gerektiğini söylemişti.

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Bunun üzerine harekete geçen Baydemir, İnegöl’deki polis ekiplerinin maske kuralına uyup uymadığını denetledi. Dört polis memurunun maske takmadığını veya maskeyi doğru kullanmadığına tanık olan Baydemir, onlara cezai işlem uyguladı.

Polislere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefet suçundan 900’er lira ceza kesildi.

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