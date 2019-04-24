Emniyet müdürü, Kılıçdaroğlu’na saldırıyı anlattı: Gözü dönmüş yüzlerce kişi vardı

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun asker cenazesinde uğradığı saldırıyı anlattı. Uzunkaya, Kılıçdaroğlu’nun sığındığı evin önünde ‘gözü dönmüş yüzlerce kişi’ olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, Hakkari’nin Irak sınırında PKK’lıların saldırısında hayatını kaybeden er Yener Kırıkçı’nın 21 Nisan’da Ankara’nın Çubuk ilçesindeki cenazesinde bir grubun tekme ve yumruklu saldırısına uğramıştı.

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Sözcü’den Saygı Öztürk’e Çubuk’ta yaşananları anlatan Uzunkaya, olay esnasında canlı bomba ihtimalini de göz önünde bulundurduklarını aktardı.

Emniyet müdürü, Kılıçdaroğlu’na evden çıkarken palto ve şapka giymesini önerdiğini, CHP liderinin bunu “Nasıl geldiysem öyle çıkacağım” diyerek kabul etmediğini söyledi. Uzunkaya, “Gergin, her an saldırmaya hazır bir ortam vardı” diye konuştu.

Uzunkaya şöyle devam etti: “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bulunduğu evden dışarı çıkış esnasında, evin çıkış kapısının tam karşısında ve her iki alanda bulunan son derece agresif ve gözü dönmüş yüzlerce, belki binin üstünde insan arasından birilerinin taş veya başka tehlikeli bir cisim atma mesafesindeydi. Bu yüzden sadece Sayın Kılıçdaroğlu’nun evden çıkışı esnasında riske edilmemesi, herhangi bir taş ya da başka bir cismin zarar vermemesi amacına matuf bir öneri olarak kendisine kibarca şapka takmasını önerdim. Sayın Kılıçdaroğlu da teşekkür ederek bu öneriyi kabul etmedi. Olay tamamen bundan ibarettir. Amacımız tamamen sayın genel başkanın en küçük bir zarar görmemesi içindi. Bu öneri bir güvenlik zafiyeti anlamına gelmeyeceği gibi aksine korunmak istenen kişiye gösterilen bir ihtimamın da gereğidir. Ben de zaten tamamen bu amaçla önermiştim.”

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Uzunkaya sözlerini şöyle bitirdi: “Orada yaşanacak zafiyet devlete mal olacaktı. Böyle bir durumda, görevli olmamama rağmen kendimi vazifeli addettim ve üzerime düşen görevi arkadaşlarımızla birlikte yerine getirdik. Kılıçdaroğlu’nun koruma ekibi de canla başla çalıştı. Olay, her yönüyle mutlaka incelenecektir.”