Emniyet kemerini arkadan taktığı ortaya çıktı: Tedavisi sürüyor

Burdur’un Yeşilova ilçesindeki Türkiye’nin üçüncü en derin gölü olan ve beyaz kumu dolayısıyla ‘Türkiye’nin Maldivleri’ olarak tanımlanan Salda Gölü’ne, 25 yıl sonra kara leylekler geldi. Kayadibi mevkisindeki yuvada üç yetişkin ve bir yavru kara leylek, bilim insanlarınca takibe alındı.