Emniyet: Kaşıkçı’nın cesedi parçalanıp yakılmış olabilir

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürüldükten sonra parçalanmış cesedinin yakılmış olabileceği ihtimali üzerinde durduğu belirtildi.
AA’nın haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün yayınladığı 2018 yılı faaliyet raporunda, Suudi Arabistan’ın İstanbul başkonsolosluğu konutunda iki su kuyusu ve doğalgaz ve odunla ateşlenebilen tandır bulunduğu belirtilerek, tandırın yakılması halinde DNA izi bırakmadığı ifade edildi.
Raporda ayrıca Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz’in de ikinci kurban olabileceği belirtildi.