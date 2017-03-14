Emniyet, ‘hamile olma ihtimali görülen’ üniversite öğrencilerinin peşine düştü

Sivas’ta bir çöp konteynerinde bebek cesedi bulunması üzerine emniyet, ‘hamile olma ihtimali görülen’ üniversite öğrencilerinin listesini istedi.
Cumhuriyet’ten Kemal Göktaş’ın haberine göre 22 Şubat’ta bir mahallede çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu.
Soruşturma başlatan emniyet, cesedin bulunduğu hafta Cumhuriye Üniversitesi’nde devamsızlık yapan ve bahar döneminde kayıt yaptırmayıp daha sonra dilekçe vererek kayıt yaptıran kadın öğrencilerin peşine düştü.
Emniyetten başsavcılığa 8 Mart 2017’de gönderilen yazıda rektörlükken ‘… kız öğrencilerin tam listesi isim, soy isim, kimlik numarası ve bölüm bilgileriyle’ alınması istendi.