Emniyet: Ermenistan’da gözaltına alınan Kemal Öksüz, Adil Öksüz’ün akrabası değil

Emniyet Genel Müdürlüğü, Ermenistan’da gözaltına alınan Kemal Öksüz’ün ‘FETÖ/PDY üyeliği’nden arandığı ancak darbe girişiminin ‘kilit’ isimlerinden Adil Öksüz’ün akrabası olmadığının tespit edildiğini bildirdi.

Öksüz’ün, Giresun-Espiye nüfusuna kayıtlı olduğu ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi: “Kemal Öksüz’ün, Adil Öksüz ile akrabalık bağının olmadığı, adı geçen kişinin halen Giresun Sulh Ceza Hakimliği ile Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliğinin yakalama emirleri gereğince ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan arandığı ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı kaydının bulunduğu tespit edildi.”

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Açıklamada, Öksüz’ün geçerli seyahat belgesinin bulunmaması sebebiyle 22 Şubat 2017’de ABD Interpol biriminden Türkiye’ye iadesi veya sınır dışı edilmesinin istendiği belirtilerek, şunlar kaydedildi: “ABD Interpol biriminden alınan cevabi yazıda, şahsın ABD vatandaşlığı olması sebebiyle sınır dışı veya iadesinin mümkün olmayacağı bildirilmiş, şahsın dolandırıcılık suçundan ABD makamları tarafından 23 Ağustos 2018 tarihli kırmızı bültenle aranmakta olduğu belirlendi. Adı geçen kişinin ABD’nin yakalama emrine istinaden, Ermenistan’da yakalanmasına yönelik haberlere ilişkin Ermenistan Interpol biriminden bilgi talep edilmiş olup konu tarafımızca takip edilmektedir.”

Ermenistan resmi haber ajansı duyurmuştu

Haber bugün yayımlanmıştı.

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Ermenistan’ın resmi haber ajansı, Öksüz’ün kardeşi Kemal Öksüz’ün Ermenistan’ın başkenti Erivan’da polis tarafından gözaltına alındığını duyurmuştu.

23 Ağustos’tan bu yana ABD tarafından aranan Öksüz, Temsilcililer Meclisi Etik Komisyonu’na ‘sahte belge sunmak’la suçlandığı ve Öksüz’ün Ermenistan polisinin organize suçlarla mücadele ekipleri ile Interpol’ün Ermenistan bürosu işbirliğiyle Erivan’da yakalandığı bildirilmişti.

Habere göre, Öksüz, ‘Azerbaycan’ın Dostları Meclisi’ adındaki bir sivil toplum kuruluşunun (STK) yöneticiliğini yapıyordu. Bu kuruluşun amacının Türkiye ve Azerbaycan’a geziler düzenleyerek Amerikalılarla Türkleri bir araya getirmek olduğu belirtildi.

Bu kuruluşun 2013 yılında birçok ABD’li Kongre üyesini Azerbaycan ve Türkiye’ye davet ettiği, bu davetlerle ilgili Temsilcililer Meclisi Etik Komisyonu’na sunulan belgelerde, gezilere ait masrafların tümünün Öksüz’ün yönettiği STK’nın üstleneceğini açıklandığı ifade edildi.

Ancak söz konusu masrafların Öksüz’ün yöneticiliğini yaptığı STK tarafından değil Azerbaycan devlet petrol şirketi SOCAR tarafından karşılandığı ortaya çıktığı kaydedildi. Habere göre, Öksüz düzenlenen geziler dışında dokuz ABD Kongre üyesine ve 32 personele binlerce dolar değerinde hediye de aldı.

Kongre üyelerinin katıldığı bu tip etkinlikler etik yasası kapsamında sıkı bir şekilde takip edilirken, masrafların nasıl karşılanacağına ilişkin detaylı bildirimde bulunulması gerekiyor. Ancak, Öksüz’ün yönettiği STK’nın söz konusu gezi ve hediyelerin masraflarıyla ilgili Temsilcililer Meclisi Etik Komisyonu’na sahte belge sunduğu ve bu sebeple arananlar listesine konduğu bildirildi.

Kemal Öksüz’ün ABD vatandaşlığını kazandıktan sonra ismini Kevin Öksüz olarak değiştirdiği de belirtildi.