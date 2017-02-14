Emniyet duyurdu: 37 kentteki eş zamanlı PKK operasyonunda 834 gözaltı

PKK’ya yönelik iki gündür devam eden operasyonlarda toplamda 37 kentte 834 şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı.

Müdürlüğün duyurduğuna göre operasyonda iki adet AK-47 otomatik silah, 11 adet tabanca, 15 adet av tüfeği, 437 adet çeşitli çap ve ebatta fişek, üç adet şarjör ve bir adet telsiz bulundu.

Emniyet şunları kaydetti: “PKK/KCK terör örgütü üst yönetimince, terörist başı Abdullah Öcalan’ın Kenya’nın başkenti Nairobi’de yakalanarak Türkiye’ye getirilişinin sözde yıldönümü olan 15 Şubat tarihinden başlayarak önümüzdeki bahar-yaz dönemine yönelik yoğun eylemlilik talimatı verildiği tespit edildi. Bu amaçla terör örgütü üyelerinden daha önce Sur, Cizre, Silopi ve Nusaybin’de yapıldığı gibi silahlı halk direnişi tarzında eylemler gerçekleştirmeleri istendi.”