Emniyet: ‘Corona’ tedbirlerini ihlal edenlere polisin tutanak yetkisi var

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), polislerin corona virüsü tedbirlerini ihlal eden vatandaşlar hakkında ceza tutanağı düzenleme yetkisinin bulunduğunu bildirdi.

Fotoğraf: DHA

Adana’da bir mahkeme, vatandaşa kesilen cezayı iptal etmişti. Bunun üzerine şimdiye dek polisin kestiği cezaların geçerli olup olmadığı tartışması başlamıştı.

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Emniyetin yazılı açıklamasında, tedbirlere aykırı davrananlara mevzuata göre idari yaptırım uygulandığı kaydedildi.

Kabahatler Kanunu ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddelerinden bahseden emniyet, kanunda idari para cezalarının mahalli mülki amiri tarafından verildiğinden bahsedildiğine değindi.

‘Onaylatılmadan tebliğ edildi’

Açıklamada, iptal edilen cezayla ilgili şu ifadelere yer verildi: “Koronavirüs’ün (Covid-19) Türkiye’de yayılmasını engellemek amacıyla alınan tedbirlere aykırı davrananlara idari yaptırım uygulanması hususunda, mahkeme tarafından iptal edilen, habere konu karar incelendiğinde; idari yaptırım karar tutanağının mülki amire onaylatılması sonrasında kişiye tebliğ edilmesi gerekirken, tutanağın mülki amire onaylatılmadan ilgiliye tebliğ edilerek, teslim edildiği ve bu şekilde mahkemeye taşındığı anlaşılmıştır. Bu tür usül eksikliklerinin yapılmaması konusunda tüm personel uyarılmıştır.”

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Açıklamada, bu yanlışlığın münferit olduğu, bağlayıcılık yönünden, usule uygun diğer işlemleri kapsamadığı belirtilerek “Bu ve benzeri konularda polisin tutanak düzenleme yetkisi vardır. Bundan böyle de bu yetkisini kullanacaktır” dendi.