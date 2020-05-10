Emniyet: Çocuklara havaya ateş açarak müdahale eden polis görevden el çektirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Mardin’de polis aracına taş atan çocuklara, havaya ateş açarak müdahale eden polisin görevden alındığını bildirdi.

EGM’nin internet sitesinde yer alana açıklamada, sosyal medyada Mardin’in Nusaybin ilçesindeki bir sitenin bahçesinde bulunan çocuklara polis ekiplerinin müdahalesine ilişkin paylaşımlarda bulunulduğu belirtildi.

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Nusaybin'de yaşanan bu görüntüler asla Türkiye'ye yakışmıyor. Bırakın Türkiye'yi yeryüzündeki hiç bir çocuk böyle bir muameleyi haketmez. Yetkililerin de bu görüntülerden en az bizim kadar rahatsız olup gerekeni yapacaklarını umuyorum. pic.twitter.com/k2BdpGsDR5 — Adem Özköse (@ademozkose) May 9, 2020

Açıklamada şunlar kaydedildi: “24.04.2020 tarihinde Mardin’in Nusaybin ilçesinde bir site bahçesinde meydana geldiği anlaşılan olayla ilgili olarak; polis aracına taş atan çocuklara havaya ateş ederek müdahale eden ve olayı zamanında sıralı amirlerine bildirmeyen Polis Memuru hakkında soruşturma başlatılmış ve görevden el çektirilmiştir.”

Kaymakamlık: Tasvip etmiyoruz

Nusaybin Kaymakamlığı’nın açıklamasında ise taş atılan ekip aracından inen polisin, taş atan grubu dağıtmak için havaya bir el ateş ettiği kaydedildi. Açıklamada, “Uygun olmayan ve tasvip edilemeyecek bir şekilde çocukların bulunduğu ortamda havaya ateş açmıştır” ifadelerine yer verildi. Açıklamada, polisle ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilirken, olayın ‘hukuka uygun olmadığı’ dile getirildi.