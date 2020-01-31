Emniyet: Bekçilerin yüzde 92’si lise ve üstü okullardan mezun

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), görevdeki 21 bin 292 bekçinin 19 bin 706’sının lise ve üstü okullardan mezun olduğunu duyurdu.

Bekçilere ‘Gece Kartalları’ adı verilmişti. (Fotoğraf: DHA)

Çarşı ve mahalle bekçilerine kimlik sorma, arama yapma, durdurma, silah ve zor kullanma yetkisi veren kanun teklifi, Meclis İçişleri Komisyonu’nda kabul edilmişti. Teklifin yasalaşması için Genel Kurul’dan geçmesi, ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak Resmi Gazete’de yayınlanması gerekiyor.

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EGM’nin yazılı açıklamasında, ‘bekçilerin ehliyet, liyakat ve eğitim düzeyleri hakkında kamuoyuna yanlış bilgiler verildiği, bu nedenle açıklama yapılmasına gerek duyulduğu’ ifade edildi.

Açıklamada, bekçi adaylarının EGM Polis Akademi Başkanlığı tarafından üç ay süreyle üst düzey eğitime alındığı, eğitimi başarıyla geçenlerin gönderildikleri kentlerde ilk iki ay uygulamalı eğitime tabi tutuldukları dile getirildi.

EGM şunları kaydetti: “Ayrıca göreve başladıktan sonra da belli periyotlarla hizmet içi eğitime tabi tutulmaya devam edilirler. Teşkilatımız bünyesinde halen 21 bin 292 çarşı ve mahalle bekçisi görev yapmaktadır. Bunlardan 2016 yılından bugüne kadar alımı yapılan 19 bin 706’sının 12 bin 1’i lise, 3 bin 137’si yüksekokul, 3 bin 943’ü lisans ve 29’u ise yüksek lisans mezunlarından oluşmaktadır.”