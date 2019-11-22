Emniyet: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), mahalle bekçilerinin kimlik sorma yetkisinin bulunduğunu bildirdi.

Fotoğraf: DHA

İzmir 35’inci Asliye Mahkemesi, bir darp davasının kararında, bekçilerin kimlik sorma ve kaba üst araması yetkisi olmadığını kaydetmişti.

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Mahkeme kararı üzerine yazılı açıklamaya yayınlayan EGM, kararın yalnızca yargılama konusu olan olaya ilişkin olduğunu dile getirdi.

Emniyet, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin Vazifeleri İle İlgili Olarak Riayet Etmeleri Gereken Hususları Gösterir Yönetmeliğin 16’nci maddesindeki ‘Bekçiler bölgeleri içinde dolaşan şüpheli şahısları takip eder ve hüviyetlerini araştırırlar’ hükmüne göre Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin kişilere kimlik sorma yetkileri mevcuttur.”