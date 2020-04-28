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Yaramazlara biraz batar!

Emniyet amiri, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen parti düzenlenmesine izin verdi; kendi de katıldı

Covid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlması uygulanan Uganda’da, Aswa bölgesinde görevli emniyet amiri, bir partinin düzenlenmesine izin verdiği, bununla da yetinmeyip eğlenceye bizzat katıldığı için tutuklandı.

Fotoğraf: Uganda Polisi

Polis teşkilatı, Samson Lubega adlı amir hakkında emre itaatsizlik ve görevini suistimal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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Açıklamaya göre Lubega, geçen ay Britanya’dan ülkeye dönen Francis Onek adlı bir kişinin uzun zamandır görmediği dostlarıyla buluşması için pazar günü evinde parti düzenlemesine izin verdi; 30 davetli arasında kendisi de vardı.

17 Mart’ta Uganda’ya dönen Onek’in kendisini izole etmediği, salgınla mücadele eden vaka takip ekiplerinden kaçtığı belirtildi.

Aswa bölgesi polis sözcüsü Jimmy Patrick Okema, “Devlet başkanının aldığı sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti ve kamu sağlığını riske atacak bir şey yaptı. Gereken yapılacak” dedi.

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Okema, Lubega’nın başkent Kampala’ya sevk edilerek orada sorgulanacağını, partiye katılanların ise karantinaya alınacağını söyledi.

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Ramazan sonuna kadar devam: Bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması üç gün

Salgınla mücadele kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma sınırlandırması Ramazan sonuna kadar sürecek. Bu hafta sokağa çıkma sınırlandırması 1 Mayıs’ı da kapsayarak biçimde üç gün. Sınırlandırma, 1 Mayıs 00:00’da başlayacak ve 3 Mayıs Pazar gece yarısı sona erecek. 1 Mayıs’ta, sabah saat 09:00-14.00 arasında marketler açık olacak. Sınırlandırma, yine 30 büyükşehir ve Zonguldak için geçerli.

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