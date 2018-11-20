Emmy ödülleri: ‘En iyi dizi’ Portekiz’e gitti; ‘En iyi drama’ ‘La Casa De Papel’ oldu

Bu yıl 46’ncısı düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri’nin sahipleri belli oldu.

‘En iyi drama dizisi’ ödülünü İspanya’daki darphane soygununu konu eden ‘La Casa De Papel’ aldı.

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‘En iyi dizi’ ise Portekiz yapımı ‘Ouro Verde’ oldu.

‘En iyi erkek oyuncu’ ödülünü ‘Ride Upon the Storm’ dizisindeki rolüyle Lars Mikkelsen aldı.

‘En iyi kadın oyuncu’ ödülünü ‘Ein schnupfen hätte auch gereicht’ dizisindeki rolüyle Anna Schudt aldı.

Türkiye’den de ‘Cesur ve Güzel’ ile ‘İstanbullu Gelin’ pembe dizi dalında adaylar arasındaydı. ‘Söz’ dizisindeki rolüyle Tolga Sarıtaş en iyi erkek oyuncu adaylarındandı.