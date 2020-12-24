Emma Thompson: Clooney 40 yaş genç biriyle olunca normal, benim partnerimi oynaması için birini mezardan çıkarmaları gerekiyor

Yeni filminde genç bir partnerle kamera karşısına geçen Emma Thompson Hollywood’da kadın ve erkek oyuncular için uygulanan çifte standarta dikkat çekti.

Fotoğraf: Reuters

Çekimleri yakında başlayacak ‘Good Luck To You, Leo Grande‘ filmiyle ilgili bir podcast programına konuk olan Thompson, sinemada ‘yaşlı’ adamların genç kadınlarla aşk yaşayabildiğini ancak aynı seçeneğin ‘yaşlı’ kadınlar için nadiren geçerli olduğunu söyledi.

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Filmde 55 yaşında eşini kaybetmiş bir kadını canlandıran Thompson, 20’li yaşlarında bir seks işçisiyle birlikte oluyor.

‘Harika biri‘ dediği George Clooney üzerinden örnek veren Thompson şunları söyledi: “George Clooney için kendisinden 30-40 yaş genç biriyle olması tamamen kabul edilebilir bir şey. Ancak benim karşıma konacak romantik partnerim için birini mezardan çıkarmaları gerekiyor, çünkü 61 yaşındayım. Anlayabiliyor muyum. Bu hiç adil değil.”

Filmdeki karakterinin toplumdaki karşılığı üzerine de konuşan oyuncu “Eğer yaptığımız film insanlara hitap ederse ve insanlar 61 yaşında büyük ölçüde çıplak birini çok daha genç biriyle görmeye karşı çıkmazlarsa çok ilginç olacak” dedi.