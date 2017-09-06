Emlak vergisinde yüzde 700’lere varan artış: Beyoğlu’nu terk etme süreci hızlanabilir

RIFAT DOĞAN

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Halihazırda yüksek kiralar ve popülaritesinin düşmesiyle ‘can çekişen’ Beyoğlu, yeni emlak vergileriyle daha da ağır darbe alabilir.

Her dört yılda bir Takdir Komisyonları tarafından belirlenen emlak vergi oranları, bu sene birçok ilçede astronomik artışlarla dikkat çekti.

Komisyonun 2018-2021 yıllarında geçerli olacak, hem mülk sahiplerini, hem de konut ve işyeri kiracılarını, esnafı etkileyecek vergi oranları muhataplar arasında oldukça kaygı yaratmış durumda.

Vergi arttırımının en yoğun olduğu yerlerin başında da Beyoğlu geliyor. Son yıllarda yaşadığı sağlıksız ve niteliksiz dönüşüm nedeniyle gündemden düşmeyen Beyoğlu, şimdi de ekonomik durum açısından ciddi kayıplar yaşamasına, değer kaybetmesine rağmen vergi oranlarındaki yüzde 700’lere varan artışlarla karşı karşıya.

Beyoğlu Kent Savunması, artış nedeniyle Beyoğlu belediyesini eleştirdi: “Mevcut yönetim kendi bildiği yöntemlerle, hakkaniyetli bir değerleme çalışması yapmadan binalara değer biçmiş ve ortaya söz konusu orantısız bedeller çıkmıştır.”

‘Muhtarlara zorla belge imzalattırılmaya çalışıldı’

Muhtarların toplantılara çağrılmadığı, bu anlamda usulen gayri hukuki davranan belediyenin, ortaya çıkan oranları muhtarlara zorla imzalatmaya çalıştığı öne sürülen açıklamada şöyle dendi: “Belediye sınırları içerisinde yer alan 45 mahallenin muhtarının neredeyse tamamı hem sürece hem de değer oranlarına itiraz etmiş, önlerine gelen belgeyi imzalamamıştır. Bu muhtarlar arasında iktidarla yakın ilişki içinde olanlar sayıca çoğunluktadır. Uzun süren müzakereler ve yer yer tehditler sonucu imzalar zorla alınmıştır. Kendisine en az oy veren birkaç mahalleye şirin görünmek adına oranlarda indirime gidilerek oralardan onay alınmıştır.”

Son bir-iki ayda eğlence mekanlarına sıklıkla zabıta operasyonu yapıldığı, esnafa ‘şişkin fatura’ çıkarıldığı anlatılan açıklamada, uygulamalar belediyenin ciddi ekonomik kayıp yaşamasına bağlandı.

‘Vergi artışlarıyla terk etme süreci hızlanacak’

Yüksek vergi oranlarıyla mevcut kötü yönetimin faturasının esnafa, kiracıya ve işletmeciye çıkartılmak istendiğini belirtilen açıklamada, yüzde 700’lere varan artışın sonuçlarına dair şunlar kaydedildi: “Artan vergi oranları, elbette Beyoğlu’nda kira artışlarını da tetikleyecektir. Bu artış da zaten görünür olan Beyoğlu’nu terk etme sürecini daha da hızlandıracak, bölgedeki mülklerin büyük sermayedarlara spekülatif yatırımları için satışını tetikleyecek bir rol oynayacaktır.”

Belediyelerce ilan edilen ve gelecek dört yıl boyunca vergilendirmeye esas olacak olan metrekare birim değerlerine itiraz süresi yarın sona eriyor.

Bu tarih aralığında dava açılmaz ise belirlenen rayiç değerler kesinlik kazanacak. Davanın, taşınmazın bulunduğu yerdeki vergi mahkemesinde açılması gerekiyor.