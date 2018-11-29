Emlak satışında düşük beyana son: Tapu değerini hükümet belirleyecek

Gayrimenkul alışverişinde vergi kaybını önlemek isteyen hükümet, vergiye tabi emlak değerini alıcı ve satıcının beyanına göre değil, kendi belirlediği skala üzerinden tayin etmeye hazırlanıyor.

Konut, işyeri ve arsa ticaretinde alıcı ve satıcının emlak değerini düşük göstererek düşük vergi ödemesi yaygın bir piyasa alışkanlığı.

Reklam

Hürriyet’ten Gülistan Alagöz’ün haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye’deki bütün ev, arsa ve işyerlerinin gerçek değerini ilçe ilçe gösteren harita çıkaracak. Emlak değerindeki düşüş ve yükseliş anında haritaya yansıyacak. Tapudaki satışta haritadaki değer dikkate alınacak, buna göre alım satım harcı kesilecek.

Geçiş döneminde ekspertiz raporu: 300 lira ek maliyet

Uygulama 2022’de başlayacak ancak 2019’dan itibaren geçiş dönemi için geçici bir formül düşünüldü. Bu formüle göre ev, arsa veya işyeri satacak olanlar, değerleme şirketlerinden ekspertiz raporu alacak. Tahminen 250-300 liraya temin edilecek raporla tapuya gidip gerçek değer üzerinden satış yapabilecek.