Emlak Konut ve Galatasaray anlaştı: Florya kapsam dışı, Riva projesi devam

Emlak Konut ve Galatasaray, kulübe ait olan Florya ve Riva arazilerinin akıbeti konusunda anlaştı. Florya arazisi anlaşma kapsamı dışında bırakılırken, Riva arazisi projesi devam edecek.

Emlak Konut tarafından KAP’a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Mülkiyeti Galatasaray Spor Kulübü Derneğine ait İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Florya (Şenlikköy) mahallesi 1032/6 Ada/Parsel sayılı taşınmaz ile İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Riva Mahallesi 0/3201, 0/3202 Ada/Parsel sayılı taşınmazlar proje geliştirmek amacıyla 26.06.2016 tarihli Protokol ve 27.12.2016 tarihli Ek Protokol kapsamında Şirketimize devredilmiş, ancak Florya arsasının fiili yer tesliminin yapılamaması nedeniyle söz konusu protokoller 27.09.2019 tarihinde Şirketimiz tarafından feshedilmiştir. Tarafların süreç içerisinde tekrar bir araya gelerek konuyu değerlendirmeleri neticesinde, Florya arsasının kapsam dışında bırakılmasına, Riva arsalarında geliştirilen projenin ise devam etmesine karar verilmiş olup konu hakkında tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenleyen Protokol 04.12.2019 tarihinde imzalanmıştır.”

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Sarı-kırmızılı kulüp 63 bin 230 metrekarelik arazide gerçekleştirilecek Florya projesinden taahhüt edilen 832 milyon 500 bin liranın yüzde 28.57’si (237 milyon 845 bin lira), Riva projesinden ise 952 milyon liranın yüzde 80’ini (761 milyon 600 bin lira) kazanacaktı. Ancak Galatasaray’a verilen Kemerburgaz’daki arazinin hukuksal sorunları nedeniyle Florya arazisinin Emlak Konut’a devredilememesi; şirket tarafından protokolün feshedilmesine yol açmıştı.

Dünya gazetesinin haberine göre, sarı kırmızılı kulüp daha önceki anlaşmada yer alan Florya Metin Oktay Arazisi’ni 120 milyon lira ve faizlerini ödeyerek geri alacak. Bu sayede Galatasaray, tesisleri ve altyapısının bulunduğu Florya’dan taşınmayacak ve yeni bir tesis yatırımına gerek kalmayacak.

Açıklamanın ardından Galatasaray Sportif hisseleri açılışta yüzde 4 üzeri yükselmesinin ardından saat 10:05’te 3.64 primle 2.28 liradan işlem görüyor.