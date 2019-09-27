Emlak Konut ile Galatasaray arasındaki Riva ve Florya protokolleri feshedildi

Emlak Konut GYO, Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile 2016 yılında Riva ve Florya’daki taşınmazlarla ilgili imzalanan protokollerin feshedildiğini duyurdu.
Şirket açıklamayı Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptı.
Emlak Konut, Galatasaray Spor Kulübü Derneği mülkiyetinde bulunan Riva ve Florya’daki taşınmazlar üzerinde proje geliştirmek amacıyla 2016’da protokol imzalamıştı.
Söz konusu protokol ile ilgili fesih sürecinin başlatıldığı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.
Emlak Konut GYO hisseleri saat 14.45’te yüzde 5.11 primle 1.44 liradan işlem görüyor.