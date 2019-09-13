Emlak Konut, Galatasaray ile Riva-Florya protokolünü feshediyor

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, 2016 yılında Galatasaray Spor Kulübü’yle imzalanan Riva ve Florya arazilerine ilişkin protokolün fesih sürecinin başladığını duyurdu.

Fotoğraf: DHA

Emlak Konut ve Galatasaray, kulübün eski başkanı Dursun Özbek yönetiminde 29 Haziran 2016’da ‘Florya ve Riva’da yer alan arsalara proje yapılması’ konusunda anlaşmaya varmış ve protokol imzalamıştı. Ancak geçen üç yılı aşkın sürede Galatasaray Florya arazisini boşaltmadı.

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Emlak Konut’un bugün Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:

“Galatasaray Spor Kulübü Derneği mülkiyetinde bulunan Beykoz İlçesi Riva Mahallesinde kain taşınmazlar ile Bakırköy İlçesi Florya Mahallesinde kain taşınmaz üzerinde proje geliştirmek amacıyla Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Şirketimiz arasında 2016 yılında imzalanan protokollerin feshi süreci başlatılmıştır.”

Sarı-kırmızılı kulüp 63 bin 230 metrekarelik arazide gerçekleştirilecek Florya projesinden taahhüt edilen 832 milyon 500 bin liranın yüzde 28.57’si (237 milyon 845 bin lira), Riva projesinden ise 952 milyon liranın yüzde 80’ini (761 milyon 600 bin lira) kazanacaktı.

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‘Florya’dan çıkamıyoruz’

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz çarşamba günkü divan kurulunda Özbek yönetiminin Florya yerine Kemerburgaz’daki araziyi kabul etmesini eleştirmişti: “Eski yönetim acaba Kemerburgaz’ı Florya’ya karşı alırken bir gün gidip oraya baktı mı? 40 metre kot farkını bıraktık, orada maden ruhsatı olduğunu, maden ruhsatı hak sahibinin ne gibi haklara sahip olduğunu biliyor mu? Maden sahibi, önceki hafta yürütmeyi durdurma kararı aldı.”

Cengiz, Emlak Konut ile sorunun çözülmesi için görüşmelerin devam ettiğini belirterek, “Biz, ‘Florya’dan çıkamıyoruz. Sözleşmeyi revize edelim. Florya’da kalalım. Galatasaray’dan ekstra kuruş para çıkmayacak şekilde Florya’yı geliştirelim. Sadece Riva’yı revize edelim.’ dedik. Sözlü mutabakat sağladık” diye konuştu.