Emlak Bank ‘zekat fonu’ kuruyor: Para ‘din kurulu’nun fetvasına göre dağıtılacak

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, yurt içinde, yurt dışında ve cezaevlerinde aylardır süren açlık grevlerinin bugün itibariyle sona erdirildiğini açıkladı. İkili, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın çağrısından sonra bitirilen açlık grevleriyle ilgili partinin internet sitesi aracılığıyla ‘Yaşam Kazandı’ başlıklı bir açıklama paylaştı.