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Yaramazlara biraz batar!

Emlak Bank ‘zekat fonu’ kuruyor: Para ‘din kurulu’nun fetvasına göre dağıtılacak

Emlak Bank yoksulların ev alımına yardımcı olmak amacıyla zekat fonu kurmayı düşünüyor.

2001’de kapatılan Emlak Bankası AKP tarafından kamu kaynakları kullanılarak geçen yıl ağustos ayında ‘Türkiye Emlak Katılım Bankası Anonim Şirketi’ tüzel kişiliğiyle tekrar kurulmuş ve şubat ayında faaliyete geçmişti.

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Bankanın genel müdürlüğü görevine getirilen Deniz Aksu’nun bir önceki görevi Albaraka Türk genel müdür yardımcılığıydı.

Aksu, projelerini Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar’a şöyle anlattı: “Sermaye Piyasaları Kurulu’ndan (SPK) izin alıp ‘zekât fonu’ kurabiliriz. Malezya, İngiltere ve Almanya’da ‘zekât fonu’ var. En başarılı uygulama İngiltere’de.”

Zekat Fonu’nda oluşacak kaynağı ‘din kurulu’ndan alacakları fetvayla yönlendireceklerini belirten Aksu “Belki ‘zekât fonu’ hiç ev alamayacak vatandaşlara konut projesi gibi alanlarda kullanılabilir” dedi.

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