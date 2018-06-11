‘Emisyon skandalı’ Mercedes’e de sıçradı: 774 bin araç geri çağrılıyor

Almanya Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer, Daimler şirketinin Avrupa çapında sattığı 774 bin otomobilini araçlarda ‘meşru olmayan, yanıltıcı egzoz arıtma yazılımı kullanılmış olması’ nedeniyle geri çağırması kararı alındığını açıkladı.

DW Türkçe’nin haberine göre, söz konusu yazılımların yapılan testlerde yüksek derecede zararlı emisyonu gizleme amacıyla tasarlanmış olduğu kaydedildi.

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Kararı bugün Daimler Yönetim Kurulu Başkanı Dieter Zetsche ile Berlin’de yaptığı görüşmenin ardından açıklayan Scheuer, “Federal hükümet derhal, araçların yasaya aykırı, yanıltıcı yazılımlar içerdiğinden ötürü geri çekileceği talimatını resmen verecektir” dedi.

Scheuer kararın ağırlıklı olarak Mercedes-Benz Vito araçları ve GLC 4×4 ve C sınıfı sedanların dizel versiyonlarını kapsadığını kaydetti.

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Bakan Scheuer, “Daimler, federal hükümetin motor kontrol yazılımında kusurlu bulduğu uygulamaların mümkün olan en hızlı biçimde ve devlet kurumlarıyla saydam işbirliği içerisinde kaldırılacağını ifade etti” dedi.

Volkswagen ile ortaya çıkan dizel skandalının ardından Stuttgart Savcılığı tarafından Daimler hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Volkswagen’in alt şirketi Audi’nin CEO’su Rupert Stadler’in evine baskın düzenlenmiş, motor kontrolünde manipülasyon yapıldığı belirlenen 60 bin Audi A6 ve A7’nin resmen piyasadan geri çekilmesi kararını vermişti.