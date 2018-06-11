‘Emisyon skandalı’ büyüyor: Audi yöneticisinin evine polis baskını

Almanya’yı sarsan egzos skandalının boyutları büyüyor. Volkwagen’in kardeş şirketi Audi markasının CEO’su Rupert Stadler ve bir başka yönetim kurulu üyesinin evine baskın düzenlendi.

DW Türkçe’nin haberine göre, Münih başsavcılığı tarafından bugün yapılan açıklamada, Stadler ve iş arkadaşına ‘dolandırıcılık’ ve ‘belgede sahtecilik’ suçlamaları yöneltildi.

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Şirket dizel araçlarını emisyon değerlerini manipüle eden bir yazılımı Avrupa ve ABD pazarlarında piyasaya sürmekle suçlanıyor.

Audi’yi de bünyesinde bulunduran Volkswagen grubu henüz baskınla ilgili ayrıntılı bir açıklama yapmadı. Audi sözcüsü sadece resmi makamlarla işbirliği içinde olduklarını açıkladı.

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Böylece Münih’te süren soruşturma kapsamında şüphelilerin sayısı 20’ye ulaştı. Söz konusu kişiler arasında iki eski yönetim kurulu üyesi de bulunuyor.

Baskın Audi’de yapılan dördüncü arama oldu. Daha önce Audi’nin Ingolstadt’taki merkezinde de arama yapılmıştı.

Geçen hafta Federal Motorlu Taşıt Dairesi, motor kontrolünde manipülasyon yapıldığı belirlenen 60 bin Audi A6 ve A7’nin resmen piyasadan geri çekilmesi kararını vermişti.

Üç yıldır devam ediyor

Volkswagen’in ABD’de milyarlarca dolar tazminat ödemesine yol açan egzos skandalı 2015 yılında patlak vermiş ve Alman şirketini milyonlarca aracına tam egzos arıtmasını sadece sabit test ünitesinde yapan yönlendirilmiş program yüklendiğini itiraf etmişti. Dizel motorunun normal sürüşte çok daha fazla zehirli gaz çıkardığının saptanmasından sonra Volkswagen, ağır bir krize sürüklenmişti.

Münih ve Braunschweig başsavcılıkları, iki buçuk yıldır Volkswagen ve Audi’den çok sayıda kişi hakkında soruşturma yürütüyor.