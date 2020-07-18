Eminönü’ndeki ‘uçan tekme’ye ‘kasten yaralama’ soruşturması

İstanbul’un Fatih ilçesindeki Eminönü semtinde bir kadına tekme atan diğer kadına ‘kasten yaralama’dan soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf: DHA

Eminönü-Üsküdar vapur iskelesinde dün iki kadın arasında ‘yavaş hareket etme’ meselesi nedeniyle çıkan tartışmada, kadının biri, diğerine turnike üzerinden atlayarak tekme atmıştı.

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Saldırıya uğrayan kadın şunları söylemişti: “Valizle girenler diğer tarafta bekliyormuş. Benim yanımda çocuğum var. Sırada beklerken önümden biri geçti. Turnikeye ikinci akbili basmak için biraz beklememiz gerekiyor. Hemen geçemiyoruz. Arkamdaki iki kadın ‘Niye geçmiyorsun’ diye bana bağırdı. ‘Sen bana neden bağırıyorsun’ dedim. ‘Doğu Türkistanlıyım.’ O da bana ‘Sen ne diyorsun, git ülkene’ dedi. Turnikenin üzerine atlayarak benim üstüme gelmeye çalıştı. Şikâyette bulundum.”

DHA’nın haberine göre, İstanbul başsavcılığı, Doğu Türkistanlı kadının şikayeti sonrası tekme atan kadına ‘kasten yaralama’ suçundan soruşturma başlattı.