Eminönü’ndeki teknelerde artık balık ekmek satışı yapılmayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Eminönü’nde balık ekmek satışı yapan ve İBB’ye kira ödeyen teknelerin kira sözleşmelerinin yenilenmeyeceğini belirterek teknelerin 1 Kasım itibarıyla boşaltılmasını talep etti.

Fotoğraf: DHA

Hürriyet’ten Dinçer Gökçe’nin haberine göre, İBB Emlak Yöntemi Daire Başkanlığı, 18 Ekim’de Galata Köprüsü ile Turyol İskelesi arasındaki bölgede üç teknede balık ekmek satışı yapan kiracılara ihtarname gönderdi.

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Kira sözleşmesinin 1 Kasım itibarıiyle sona ereceğinin belirtildiği ihtarnamede, boşaltılan yerlerin belediyeye teslim edilmesi istendi.

‘Tarihi yarımadaya yakışmayan görüntüler’

Mevcut kiracıların yerine başka kiracıların gelmeyeceğinin belirtildiği yazıda şu ifadeler yer aldı: “Tarihi yarımada ile ilgili bütüncül bir proje geliştiriliyor. Eminönü de bu projenin bir parçası. Orada, tarihi yarımadaya çok da yakışmayan görüntüler söz konusu. Şunun bilinmesi gerekir ki, o bölgede mevcut kiracılar gidecek yerine başka kiracılar gelecek şeklinde bir durum söz konusu değil.”

Her birinde 150 kişinin çalıştığı üç teknenin sahibi aileler 2007’den beri İBB’ye her kasım ayında 900 bin lira kira ödüyordu.

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‘Balık ekmek bölge kültürünün bir parçası’

Kendisine ihtarname gönderilen kiracılardan Tarihi Eminönü Turizm Balık Ekmek Kooperatifi Başkanı Arif Hikmet İlke, karara ilişkin şöyle konuştu: “Balık-ekmek, bu bölgedeki kültürün bir parçası… Alınacak kararlarda bunun göz önünde bulundurulmasını istiyoruz. Evet zaman zaman bazı tatsız olaylar da oldu. Ancak, biz tekne sahipleri olarak buraya gelen insanlara en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. İBB’nin, bundan sonra burası ile ilgili nasıl bir tasarrufta bulunacağını bilmiyoruz.”

Kavga çıkmıştı

4 Ağustos’ta Tarihi Eminönü Balıkçısı’nda kadınları rahatsız eden çalışanlara tepki gösteren müşteriler ile çalışanlar arasında kavga çıkmıştı.

İstanbul emniyeti ise olayla ilgili sekiz kişinin ifadesinin alındıktan sonra serbest bırakıldığını açıklamıştı.