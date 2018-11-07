Eminönü’ndeki Eirene Kulesi’ndeki tahribatı görüntüleyen drone’a ateş açıldı

Bizans’tan kalma tarihi Eirene Kulesi, son dönemde definecilerin ve kaçak yapılaşmanın hedefi haline geldi. Tahribatı görüntülemek isteyen DHA’nın drone aracına ise ateş açıldı.

1400 yıllık tarihiyle İstanbul’da ayakta kalan en eski yapılardan Eirene Kulesi’ni korumak için hiçbir çalışma yapılmıyor. Kaderine terk edilen tarihi yapı şu sıralar dış müdahaleler nedeniyle hasar görüyor.

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Hasarın sebebi ise Eminönü Mercan’da Büyük Valide Han ile Sağır Han’ın arasında yer alan kule hakkında çeşitli hazine iddialarının kulaktan kulağa yayılması.

Bu yüzden defineciler sık sık kulede define aramak kulenin tepesinde ve çevresinde kazı yapıyor.

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Tadilat adı altında asırlık duvarlarına büyük demirler monte edilmesi de kulenin gördüğü tahribattan biri.

Bunu görüntülemek isteyen DHA muhabirleri de drone vasıtasıyla bölgeye gitti. Bu esnada tarihi Sağır Han’ın çatısına beton döküldüğü görüldü.

Drone hasarı görüntülerken, tarihi yapılarda mülk iddiasına bulunduğu öğrenilen bazı kişiler dürbünlü tüfekle DHA’nın drone aracına ateş etti.