Eminönü’nde sözlü taciz ve hakarete uğrayan Kaymakcı’dan kadınlara: Litfen susmayın, biz et parçası değiliz

İstanbul Eminönü’nde kıyafetini bahane eden bir şahsın sözlü taciz ve hakaretine maruz kalan Canan Kaymakcı, kadınlara “Lütfen susmayın” diye seslendi.

‘Burası özgür bir ülke, istediğimi giyerim’

Yarın Haber’e konuşan Kaymakcı, olayı şöyle anlattı: “Bana ‘Üstüne başına dikkat et. İnsanları azdırıyorsun’ dedi. Arkasından ağza alınmayacak bir hakarette bulundu. ‘Benim kıyafetim, ne giydiğim hiç kimseyi ilgilendirmez. Sen kimsin’ diye bağırınca insanlar etrafımızda toplandı. Sağolsun herkes bana destek oldu. Şahıs çok rahattı, utanmadan ‘Ben iyilik yapıyorum’ dedi. Karakola gittim, şikayetçi oldum şahıstan. Burası özgür bir ülke, ben istediğimi giyinirim, istediğimle sokağa çıkarım. İster örtünürüm, ister açılırım. Bu hiç kimseyi ilgilendirmez.”

‘Lütfen susmayın’

Kadınlardan susmamalarını isteyen Kaymakcı “Biz et parçası değiliz. Biz de normal insanız. Kadınlar olarak hep böyle tacizlere maruz kalıyoruz. Ben bugün susmadım çünkü gerçekten kadınlar olarak değil insanlar olarak buramıza kadar doluyuz” dedi.