Eminönü’nde İBB balık-ekmek satabilir

İstanbul’da Eminönü semtinde balık-ekmek satan teknelerin kaldırılmasının ardından devreye BELTUR’un girebileceği bildirildi.

Fotoğraf: DHA

Fatih ilçesindeki semtte meydanda balık-ekmek satılan üç teknenin sözleşmeleri yenilenmemişti. Teknelerin 1 Kasım itibariyle kaldırılacağı belirtildi.

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DHA’ya konuşan İBB yetkilisi, tekne sahipleriyle 2007’de 10 yıllığına sözleşme yapıldığını, sözleşmenin bitmesine rağmen tebligat yapılmadığı için sözleşmelerin otomatik olarak uzadığını dile getirdi.

Yetkili, belediyenin planını şöyle anlattı: “Şimdi Eminönü’nde bütüncül bir anlayışla yeni bir düzenleme yapılacak. Çok yoğun insan sirkülasyonunun olduğu bölgeyi daha rahat kullanılabilir hale getirmek istiyoruz. İnsanların bölgedeki gezintisini kolaylaştırmak istiyoruz. Bunun için söz konusu balıkçılara da tebligat yapıldı. Çünkü sözleşme tarihi geçtiğinde kira otomatik olarak bir yıl uzuyor.”

BELTUR balık-ekmek satabilir

Yetkili, “Eminönü’nde ekmek arası balık yeme nostaljisini sona mı erdiriyorsunuz?” yönündeki soruya şu yanıtı verdi: “Henüz bir şeye karar verilmiş değil. Ancak gelecekte bu nostalji yaşatmaya gerek görülürse, İBB’nin şirketi BELTUR eliyle işletilmek üzere sadece bir teknede balık ekmek satışı yapılabilir. Ancak henüz karar verilmiş bir konu değil.”