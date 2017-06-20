Eminönü’nde dondurma yiyen çocuktan ‘Ramazan baskısı’na yanıt: Rahatsız oluyorsan yallah Arabistan’a

İstanbul Eminönü’nde dondurma yiyen iki çocuk, sarıklı ve cübbeli bir kişinin uyarısıyla karşılaştı.

Bir yurttaşın kaydettiği ve kişisel Twitter hesabı üzerinden paylaştığı görüntülerde, Ramazan’da dondurma yiyerek ‘yanlış yaptıkları’ söylenen çocuklardan biri, isteyenin istediğini yiyebileceğini ve bu durumun kimseyi ilgilendirmeyeceğini ifade ediyor.

“Burası Müslüman ülkesi, yapamazsınız” diyerek uyarısını tekrarlayan cübbeli kişi, “Rahatsız oluyorsan yallah Arabistan’a. Yapacak bir şey yok” diye karşılık veren çocuğa “Her istediğinizi yapamazsınız bu memlekette” diyor.

Kendisine el hareketi yaptıkları gerekçesiyle çocukların üzerine yürümek isteyen cübbeli kişi, yanındaki arkadaşı tarafından durduruluyor.

Daha sonra görüntüyü kaydeden yurttaşa yönelen cübbeli kişi, çekim yapıp yapmadığını sorup kamerayı kapatmasını istiyor.