Eminönü’nde bilet kuyruğu: Büyük ikramiye 100 milyon TL

Milli Piyango özel yılbaşı çekilişine 18 gün kalırken Eminönü’nde bilet kuyruğu oluştu.

Fotoğraf: DHA

Yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesi 100 milyon TL; bilet fiyatları ise tam 100 TL, yarım 50 TL ve çeyrek bilet 25 TL olarak belirlendi.

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Eminönü’ndeki ünlü piyango gişesinin Müdürü Akın Çapkın, büyük ikramiyeye ilişkin şöyle konuştu: “Yılbaşında büyük ikramiye 100 milyon TL. Bu yıl satışlar hem bayilerden hem online olarak yapılıyor. Eminönü’ndeki ünlü piyango bayisinin önünde gün boyunca uzun kuyruklar oluşuyor. Bazı vatandaşlar her yıl şansını denediğini söylerken, bazıları borçları için bazıları ise çocuklarının eğitim masraflarını karşılamak için bilet aldığını söyledi.”

Çevrimiçi bilet satışlarına talep çok fazla

‘Corona’ sebebiyle bu sene çevrimiçi satışlara talebin çok fazla olduğunu belirten Akın Çapkın, şöyle devam etti: “Bu sene de Kasım’ın 15’inde Milli Piyango biletleri satışa çıkmaya başladı. Daha önce Kasım’ın 29’unda çıkardı. Pandemiden dolayı biletler daha erken satışa çıktı ki gişelerde fazla yoğunluk, kalabalık olmasın diye ama bizler yine de yoğun bir şekilde satışlarımıza devam ediyoruz.

Sabahın ilk saatlerinden akşam kapanışa kadar gişelerimiz her zaman dolu bir şekilde çalışıyor. Bir de kargoyla siparişlerimiz çok var. Yani Türkiye’nin her yerine kargoyla sipariş yetiştiremiyoruz. Sosyal medya üzerinden müşterilerimize ulaşıp kargoyla biletlerini almalarını sağlıyoruz. Aslında her sene yaptığımız bir şeydi bu ama pandemi için de daha çok öncelik verdik online satışa. Müşterilerimiz evlerinden çıkmadan istediği an, istediği saatte siparişi verip biletlerine ulaşabilirler.”

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Çapkın, bilet satışları son güne kadar devam edeceğini belirtti ve, “Biletler erken bitmediği sürece, sabah 07.30 ile akşam 19.30 arası müşterilerimiz gelip biletlerini alabilirler” dedi.