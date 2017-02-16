Eminönü-Kadıköy hattından yeni sahibine: 35 yıllık şehir hatları vapuru satışa çıktı

İstanbul Şehir Hatları bünyesinde 35 yıl boyunca Eminönü-Kadıköy arasında çalışan ‘Şehit Caner Gönyeli’ isimli yolcu vapuru, 1 milyon 200 bin lira bedelle satışa çıktı.

sahibinden.com’da 3 Şubat tarihinde satışa çıkan vapur, 60 metre uzunluğunda, 10 metre eninde ve 12 metrelik derinliğinde.

Ticari işletme için uygunluk belgesi olan yolcu vapuru, 750 beygirlik iki adet motora ve 650 kişilik yolcu kapasitesine sahip.

1978 yılında yapılan vapurda, Kaptan Köşkü’nün yanı sıra, dört büyük sal ve suyun altında dört metre kazan dairesi ve odalar mevcut.

‘Otel maliyetinin yüksekliği nedeniyle satışa çıkardık’

Vapuru yaklaşık dört yıl önce Deniz İşletmeleri Müdürlüğü’nün açtığı ihalede otel yapmak amacıyla satın aldığını söyleyen ilan sahibi Yiğit Ali Günaydın, “Otel için proje de çizildi. Ancak maliyeti nedeniyle bugüne kadar hayata geçiremedik. Bu nedenle de satma kararı aldık” dedi.

Günaydın şöyle konuştu: “Şu ana kadar arayanlar arasında; yerli-yabancı turizm işletmeleri ve mimarlar var. Bunun dışında gemiyi Tunus’a ve Fas’a götürmek isteyenler de oldu. Ayrıca kafe olarak işletmek için ya da mimarlık ofisi olarak kullanmak için ilgilenenler de oldu.”